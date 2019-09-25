В ДТП с Porshe в Ленобласти водитель и пассажир сгорели заживо

В салоне, предположительно, находился владелец спорткара 36-летний петербургский автогонщик Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина.

Серьезная авария унесла жизни петербуржца и его знакомой в Выборгском районе Ленобласти вечером 11 июля.

По данным Piter.TV, тела водителя и пассажира обгорели до неузнаваемости. Личности удалось установить предварительно по словам знакомым. Смертельная авария произошла около десяти часов вечера. Porshe 911 Turbo вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП, затем загорелся.

В салоне, предположительно, находился владелец спорткара 36-летний петербургский автогонщик Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Кто из них был за рулем, установят судебные медэксперты. Возлюбленная Ивана подтвердила в своих соцсетях его гибель и попросила её не беспокоить.

Утром 12 июля мотоциклистка погибла в Красном Селе, вылетев из седла.

Фото: Piter.tv