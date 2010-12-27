В ночном ДТП под Всеволожском погиб водитель

Он врезался в опору линии электропередачи.

В поселке имени Свердлова ночью 13 июня произошло ДТП. Один из водителей погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Около 02:45 во Всеволожском районе столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 32-летний водитель "Тайоты" врезался в "ВАЗ", который двигался в попутном направлении. ВАЗ наехал на опору линии электропередачи. Это привело к смерти 34-летнего водителя на месте.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил об угоне двух дорогих иномарок ночью 13 июня в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today