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В ночном ДТП под Всеволожском погиб водитель
Вчера, 11:54
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nadezhda_sib

В ночном ДТП под Всеволожском погиб водитель

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Он врезался в опору линии электропередачи.

В поселке имени Свердлова ночью 13 июня произошло ДТП. Один из водителей погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

Около 02:45 во Всеволожском районе столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 32-летний водитель "Тайоты" врезался в "ВАЗ", который двигался в попутном направлении. ВАЗ наехал на опору линии электропередачи. Это привело к смерти 34-летнего водителя на месте. 

По факту ДТП правоохранительными органами проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил об угоне двух дорогих иномарок ночью 13 июня в Петербурге

Фото: vk.com/spb_today

Теги: всеволожский район, дтп, опора лэп, поселок свердлова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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