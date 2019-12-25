В массовой аварии скончался ребенок.

В ДТП под Воронежем погибли пять человек. Об этом рассказала глава регионального управления пресс-службы МВД по Воронежской области. Наталья Куликова объяснила, что одной из жертв стал несовершеннолетний. Ребенку было шесть-семь лет. Люди скончались из-за столкновения между двумя легковыми автомобилями и грузовиком в Панинском районе. Авария была зафиксирована в 00:15 по местному времени (совпадает с московским).

На автодороге Р-298 произошло столкновение Volvo и Ford Fusion, а также движущегося в направлении города Анна грузового автомобиля, осуществляющего перевоз подсолнечника. пресс-служба МВД РФ по региону

Кроме жертв есть также двое пострадавших.

Женщина получила тяжелые травмы, попав под колеса авто на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.tv