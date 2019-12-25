В ДТП под Свердлова пострадал трехлетний ребенок

Девочка была пристегнута обычным ремнем.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 февраля примерно в два часа дня на пятом километре автодороги "СПб - Свердлова - Всеволожск" произошло ДТП.

Водитель 67 лет управлял "Тойотой Фортунер" и ехал в сторону поселка Свердлова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном". Маленький пассажир "Фольксвагена" — девочка трех лет — была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции отмечают, что ребенок сидел на заднем пассажирском сидении справа и был пристегнут обычным ремнем безопасности без детского кресла.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП с маршруткой и цементовозом на "Нарве" пострадали двое.

Фото: pixabay.com