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В ДТП с маршруткой и цементовозом на "Нарве" пострадали двое
Сегодня, 13:38
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arteliseev

В ДТП с маршруткой и цементовозом на "Нарве" пострадали двое

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Они госпитализированы с травмами средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 февраля примерно в 8:55 на 55 километре автодороги "Нарва" у поселка Черемыкино в Ленобласти, 31-летняя водительница "Пежо" не пропустила двигающуюся по "главной" маршрутку №851. От удара "ПАЗ" вылетел на встречную полосу, где по касательной столкнулся с цементовозом. 

В результате аварии пострадали 49-летняя пассажирка "Пежо" и водитель маршрутки, их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. 

Причины аварии выясняются. 

Ранее мы писали, что жителя Дагестана доставили в больницу в тяжелом состоянии после ссоры с приятелем.

Фото: pixabay.com

Теги: автодорога нарва, дтп, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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