В ДТП с маршруткой и цементовозом на "Нарве" пострадали двое

Они госпитализированы с травмами средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 февраля примерно в 8:55 на 55 километре автодороги "Нарва" у поселка Черемыкино в Ленобласти, 31-летняя водительница "Пежо" не пропустила двигающуюся по "главной" маршрутку №851. От удара "ПАЗ" вылетел на встречную полосу, где по касательной столкнулся с цементовозом.

В результате аварии пострадали 49-летняя пассажирка "Пежо" и водитель маршрутки, их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Причины аварии выясняются.

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