Жителя Дагестана доставили в больницу в тяжелом состоянии после ссоры с приятелем

Друг ударил мужчину в живот.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 26-летний житель Дагестана Исмаилов А. М. сообщил в полицию, что у дома №46, к1 на улице Кораблестроителей ножевое ранение. Прибившая бригада скорой помощи госпитализировала Исмаилова в тяжелом состоянии с колото-резанной раной передней брюшной стенки, проникающей в брюшную полость.

Отряд полиции задержал пьяного безработного Суслина Р. А. 54 лет. Выяснилось, что между мужчинами завязалась ссора на почве неприязненных отношений, после чего подозреваемый нанес ножевой удар в живот Исмаилову.

О состоянии потерпевшего пока ничего неизвестно. В отношении Суслина завели уголовное дело по 111 статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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