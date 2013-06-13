В ДТП под Саратовом заживо сгорели два человека

Они находились в "легковушке", которая столкнулась с грузовиком.

Под Саратовом в результате дорожно-транспортного происшествия заживо сгорели два человека. Об этом пишет информационное агентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Саратовской области.

Инцидент произошел 1 сентября. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии "легковушка" загорелась. В ней, помимо водителя, находился один пассажир. Все присутствующие в машине сгорели.

На место происшествия выехала бригада ЦМК. Констатирована смерть двух человек. В силу масштабного термического поражения, пол до проведения патологоанатомической экспертизы определить невозможно. из сообщения регионального минздрава

Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области и облспас