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В ДТП под Саратовом заживо сгорели два человека
Сегодня, 16:31
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В ДТП под Саратовом заживо сгорели два человека

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Они находились в "легковушке", которая столкнулась с грузовиком.

Под Саратовом в результате дорожно-транспортного происшествия заживо сгорели два человека. Об этом пишет информационное агентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Саратовской области.

Инцидент произошел 1 сентября. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии "легковушка" загорелась. В ней, помимо водителя, находился один пассажир. Все присутствующие в машине сгорели.

На место происшествия выехала бригада ЦМК. Констатирована смерть двух человек. В силу масштабного термического поражения, пол до проведения патологоанатомической экспертизы определить невозможно.

из сообщения регионального минздрава

Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33.

Фото: ГИБДД по Саратовской области и облспас

Теги: два человека сгорели заживо, дтп, дтп со смертельным исходом, саратовская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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Трофимов Руслан
Сегодня 17:18

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