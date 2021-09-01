Установлена личность 11 жертв трагедии.

Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Andina со ссылкой на руководителя национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду. По данным правоохранителя, общественный транспорт упал рано утром 31 августа с высоты в 200 метров. Водитель следовал по маршруту до столицы.

Накануне было известно только о гибели 29 человек и 20 пострадавших. Позже спасатели смогли обнаружить тела еще четверых жертв (троих мужчин и несовершеннолетней девочки).

Автобус подняли и обнаружили еще четыре тела. Элиас Лосада, глава дорожной полиции Перу

В настоящее время специалисты устанавливают причины трагедии. Не исключаются версии того, что шофер мог заснуть за рулем или не справиться с управлением из-за превышения скорости. Экстренным ведомствам удалось установить личности только 11 погибших.

В ДТП с участием пассажирского автобуса под Тамбовом пострадали восемь человек.

Видео: Youtube/AFP Español