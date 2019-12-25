Госпитализация потребовалось только одному человеку.

В ДТП с участием пассажирского автобуса под Тамбовом пострадали восемь человек. Об этом рассказали представители Единой дежурной диспетчерской службы ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, в аварии столкнулся также были задействованы три легковых автомобиля. Транспортные средства ударились друг о друга в Мичуринском районе.

Восемь человек пострадали, одна из них госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальным помощь оказана на месте. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Пострадавший автобус двигался из Москвы в Астрахань. ДТП зафиксировано около 05:30 по московскому времени на трассе Р-22. Все пассажиры, находившиеся в автобусе, направлены следующим автобусом к пункту назначения. Правоохранительным органам не пришлось перекрывать движение по участку дороги. Произошел разлив дизельного топлива. При этом угрозы воспламенения транспорта нет.

В МВД по Тамбовской области объяснили, что первыми столкнулись две иномарки - Toyota Camry и Audi. После этого они задели легковой автомобиль ВАЗ-2114, а также пассажирский автобус. В автобусе травмировался один человек, в ВАЗ-2114 - четверо, в Audi - трое. В их числе - двое детей.

За выходные в Петербурге и области выявили более 200 нетрезвых водителей.

Фото: Piter.tv