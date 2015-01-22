За выходные в Петербурге и области выявили более 200 нетрезвых водителей

Кроме того, 9 из них ранее уже были лишены прав за вождение в нетрезвом виде.

За прошедшие выходные сотрудники дорожной полиции Петербурга выявили 221 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что 9 из них ранее уже были лишены прав за вождение в нетрезвом виде. В отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом от полутора до двух лет.

Также за прошедшие выходные в Петербурге и области произошло 1046 ДТП, в результате которых умерли четверо человек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области