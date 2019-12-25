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На выходных в Петербурге и области произошло 1046 ДТП
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На выходных в Петербурге и области произошло 1046 ДТП

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Сотрудники ДПС выявили 5 551 нарушение правил дорожного движения. Их нарушили 5 197 водителей транспорта и 354 пешехода.

На выходных, с 27 по 29 августа, в Петербурге и области произошло 1046 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 787 аварий, в которых пострадали 23 человека, ранены – 26 человек, трое из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 259 аварий, в которых пострадали 19 человек, ранены – 21 человек, четверо из них  – дети,  еще трое  петербуржцев скончались в результате ДТП. 

Задержан 131 водитель в состоянии алкогольного опьянения, 305 человек, совершивших административные правонарушения, и один человек, находящийся в федеральном розыске.

На прошлых выходных в Петербурге и области произошло 1018 ДТП, в результате которых погибли четверо человек.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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