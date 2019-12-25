На выходных в Петербурге и области произошло 1018 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 5298 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 4834 водителя транспорта и 464 пешехода.

На выходных, с 13 по 15 августа, в Петербурге и области произошло 1018 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 764 аварии, в которых пострадали 31 человек, ранены – 32 человека, двое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 254 аварии, в которых пострадали 26 человек, ранены – 35 человек, двое из них – дети, еще четверо петербуржцев скончались в результате ДТП.

Сотрудники ДПС задержали 125 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 116 человек, совершивших административные правонарушения, и 4 лица, находящихся в федеральном розыске.

На прошлых выходных в Петербурге и Ленобласти произошло более 1013 аварий, в результате которых погибли четверо человек.

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