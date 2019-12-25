На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло более 1000 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 5491 нарушение правил дорожного движения. Их нарушили 5302 водителя транспорта и 189 пешеходов.

На выходных, с 6 по 8 августа, в Петербурге и области произошло 1013 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 765 аварий, в которых пострадали 31 человек, ранены – 33 человека, четверо из них – дети, в результате ДТП погибли двое человек. В области произошло 248 аварий, в которых пострадали 20 человек, ранены – 30 человек, трое из них – дети, еще двое петербуржцев скончались в результате ДТП.

Сотрудники ДПС задержали 82 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 142 человек, совершивших административные правонарушения.

Ранее мы писали, что водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv