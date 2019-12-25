В ДТП на перекрестке улицы Труда и Петрозаводского шоссе пострадал подросток

16-летний юноша получил травмы средней степени тяжести.

Утром в субботу, 10 октября, на пересечении Петрозаводского шоссе и улицы Труда в Колпинском районе Петербурга произошло ДТП. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, на перекрестке столкнулись две легковые иномарки.

Известно, что 19-летний водитель "Рено", поворачивая налево, не уступил дорогу "Хонде", из-за чего одна машина влетела в другую. В результате ДТП водитель "Рено" и сидевшая за рулем "Хонды" 36-летняя автоледи остались целы, а 16-летний пассажир "Рено" получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что мотоциклист, пострадавший в ДТП с "Газелью", скончался.

Фото: pixabay