В результате аварии водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись врачи.

Мотоциклист, пострадавший в ДТП с "Газелью", скончался в карете скорой помощи. Подробности аварии вечером 9 октября приводят в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, авария у дома №114 по проспекту Стачек произошла в пятом часу дня. Мотоциклист, управляя байком марки Honda, врезался в автомобиль "Газель", двигавшийся впереди него.

За его жизнь боролись врачи в реанимации. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.tv. Носит иллюстративный характер