Мотоциклист, пострадавший в ДТП с "Газелью", скончался в карете скорой помощи. Подробности аварии вечером 9 октября приводят в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.
По предварительной информации, авария у дома №114 по проспекту Стачек произошла в пятом часу дня. Мотоциклист, управляя байком марки Honda, врезался в автомобиль "Газель", двигавшийся впереди него.
За его жизнь боролись врачи в реанимации. По факту случившегося проводится проверка.
Фото: Piter.tv. Носит иллюстративный характер
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