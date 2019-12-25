На проспекте Стачек мотоциклист столкнулся с "Газелью"

По факту происшествия проводится проверка.

Днем в пятницу, 9 октября, стало известно об аварии в Кировском районе Петербурга с пострадавшим человеком. Подробности приводят в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, авария у дома №114 по проспекту Стачек произошла в пятом часу дня. Мотоциклист, управляя байком марки Honda, врезался в автомобиль "Газель", двигавшийся впереди него. В результате аварии водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что "Тойота" снесла дорожное ограждение на перекрестке Есенина и Тореза. "Скорой помощи" на месте не заметили.

Фото: Piter.tv