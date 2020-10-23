В ДТП на улице Типанова пострадали 8 человек

Авария затронула легковушку, троллейбус с пассажирами и пустой припаркованный автобус.

В пятницу, 9 декабря, в Московском районе Петербурга произошла масштабная авария. Легковая машина совершила неудачный маневр и столкнулась с троллейбусом, также был задет пустой автобус, припаркованный неподалёку. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек, включая водителя и кондуктора электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Установлено, что легковушка следовала с троллейбусом в попутном направлении. Столкновение произошло при попытке водителя машины свернуть в "карман".

На месте аварии работают медики. Троллейбусное движение на участке идёт в штатном режиме.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юра Зыков)