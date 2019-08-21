Ford перевернул на бок Chery, собрав пробку у Тучкова моста

Проезд затруднён на двух полосах в строну Васильевского острова.

Утром пятницы, 9 декабря, на Тучковом мосту произошло ДТП с автомобилем–"перевертышем". Об аварии рассказали очевидцы в соцсетях.

Предварительно сообщается, иномарка Chery повалилась на бок после столкновения с Ford. После этого движение по правой и средней полоса в сторону Васильевского острова практически закрылось.

Происшествие собрало внушительные пробки на подъезде к мосту со стороны Ждановской набережной и на на 1-ой линии Васильевского острова.

Ранее мы сообщили о том, что у Екатерининского сада на Невском проспекте загорелся ларёк с хот-догами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юлия Минаева)