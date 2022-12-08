У Екатерининского сада на Невском проспекте загорелся ларёк с хот-догами

В результате пожара никто не пострадал.

В четверг, 8 декабря, в центре Петербурга у памятника Екатерине II вспыхнул ларёк по продаже хот-догов. Видео с места событий разместили в соцсетях.

Огонь распространился на саму точку общепита, а также на пролившееся рядом масло. Рядом была замечена полицейская машина. В результате обошлось без пострадавших.

По-настоящему "горячие" хот-доги привлекли внимание пользователей в комментариях.

Ранее мы сообщили о том, что утром огонь уничтожил двигатель автомобиля Volvo на Васильевском острове.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ольга Орлова)