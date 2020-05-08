В ДТП на улице Доблести есть пострадавшая

В Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Видео с момента аварии поступило в распоряжение Piter.TV.
Инцидент произошел в 19:10 на перекрестке улице Доблести и Маршала Казакова. Как видно на кадрах, машины столкнулись на пустом перекрестке, когда серебристый легковой автомобиль поворачивал налево.
По информации Piter.TV, девушка, которая находилась в салоне черного авто, пострадала.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовое ДТП под Выборгом попали маршрутка и фура.
Видео: Piter.TV
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