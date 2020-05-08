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В ДТП на улице Доблести есть пострадавшая

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Авария произошла вечером 8-го мая.

В Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Видео с момента аварии поступило в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел в 19:10 на перекрестке улице Доблести и Маршала Казакова. Как видно на кадрах, машины столкнулись на пустом перекрестке, когда серебристый легковой автомобиль поворачивал налево. 

По информации Piter.TV, девушка, которая находилась в салоне черного авто, пострадала. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовое ДТП под Выборгом попали маршрутка и фура. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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