В массовое ДТП под Выборгом попали маршрутка и фура

После авария один из легковых автомобилей полностью "смяло".

Вечером 8 мая под Выборгом произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На трассе столкнулись как минимум четыре транспортных средства. Среди них есть маршрутка и фура. Самые серьезные повреждения авто получил синий "Рено". По словам очевидцев, все остались живы.

Пассажирам маршрутки пришлось покинуть ее и дожидаться следующего транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за неделю на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 3 мотоциклиста.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK