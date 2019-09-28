За неделю на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 3 мотоциклиста

Всего за неделю произошло 14 ДТП с мотоциклами.

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти отметила резкое увеличение количества ДТП с участием мототранспорта.

За первую неделю мая на дорогах региона зарегистрировано 14 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 3 человека погибли, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Так, 1 мая около 23:20 во Всеволожском районе Ленобласть водитель на мотоцикле Хонда совершил столкновение с автомобилем Мицубиси, двигавшимся во встречном направлении. Водитель мотоцикла скончался в течение 5 суток.

Далее 5 мая около 20:00 в Московском районе Петербурга водитель на мотоцикле Хонда столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, его пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Затем 7 мая около 19:18 в Сланцевском районе Ленобласти водитель автомобиля Daewoo Nexia при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц не предоставил преимущества в движении мотоциклу HONDA двигавшемуся во встречном направлении. Мотоциклист получил телесные повреждения. С места ДТП каретой скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован. Скончался в течение суток.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными.

Видео: Piter.TV