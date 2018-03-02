В ДТП с грузовиком на трассе "Кола" погибли трое, в том числе ребенок

Кроме того, пострадала женщина.

В четверг, 27 мая, в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, которое унесло жизни трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Около 14:00 на 86-м километре автодороги Р-21 "Кола" в районе деревни Дусьево грузовой автомобиль Scania столкнулся с кроссовером Toyota RAV4. По предварительной информации, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, которые сидели в иномарке. Кроме того, пострадала женщина.

В районе аварии образовался небольшой затор в обе стороны. Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Ранее мы писали, что автобус, повисший на столбе в Петербурге, сбил на остановке мужчину.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"