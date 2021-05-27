Автобус, повисший на столбе в Петербурге, сбил на остановке мужчину

Судя по ролику, мужчина на остановке или ожидал транспорт, или собирался перейти дорогу. Автобус снёс его перед столкновением со столбом.

В ДТП с двухсекционным автобусом в Красносельском районе Петербурга пострадали не только пассажиры, но и пешеход. Момент наезда автобуса на стоящего человека попал на камеру видеорегистратора автомобиля.

Судя по ролику, мужчина на остановке или ожидал транспорт, или собирался перейти дорогу. Автобус снёс его перед столкновением со столбом. Пострадавший от удара отлетел на несколько метров. По данным Комздрава, пострадали шесть человек. Из них 2 госпитализированы в НИИ скорой помощи, 4 – в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные – средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии.

Авария произошла около десяти утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Двухсекционный пассажирский автобус № 2 врезался в опору освещения и повис передней частью в воздухе. Предварительно, водитель не справился с управлением.

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