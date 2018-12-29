Ночью на Обуховской Обороны в ДТП пострадали трое

Три человека доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Трое петербуржцев пострадали в ночном ДТП в Невском районе города. На проспекте Обуховской обороны столкнулись "ГАЗель" и "Лада Ларгус". В результате водитель большегрузного транспорта травмирован, как и две его пассажирки.

По сведениям от правоохранительных органов, шофер "Лады ларгус" двигался от Большой Смоленской улицы в направлении Книпович, но не справился с управлением. машину занесло на встречную полосу. Там он врезался в "ГАЗель". Инцидент произошел около половины пятого утра.

На данный момент пострадавшие госпитализированы в НИИ имени Джанелидзе. Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Напомним, что очевидцы сообщили о пожаре в 180 школе Петербурга.

Фото: Piter.tv