Очевидцы сообщили о пожаре в 180 школе Петербурга

Дети рассказывают об эвакуации из школы.

Петербургские школьники в социальной сети "Вконтакте" заявили, что общеобразовательное учреждение под номером 180 горит. Однако, открытого огня очевидцы не заметили, они видели только задымление. ФК месту инцидента направлены экстренные службы. Спасатели проверяют помещения.

По предварительной информации, в заведении могло замкнуть проводку. Официального подтверждения информации сотрудники ГУ МЧС не предоставили.

Напомним, что "Метрострой" за сутки получил шесть исков на 20 млн рублей.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб