В ДТП на проспекте Испытателей пострадал человек

Обстоятельства выясняются.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД, по городу и области, 14 сентября около 13:40 на проспекте Испытателей у дома №2/7 произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись два транспортных средства, в результате чего мотоциклист получил травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. В редакцию Piter.TV попали кадры момента столкновения. Видно, как кроссовер с третьего ряда перестраивается для разворота и, не заметив попутного мотоцикла, преграждает ему путь. Избежать столкновения, судя по всему, не было возможности.

Ранее мы писали, что авария на КАД спровоцировала серьезную пробку.

Видео: Piter.TV