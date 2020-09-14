Какие травмы получили участники массового ДТП, пока неизвестно.

Днем в понедельник, 14 сентября, авария на КАД спровоцировала серьезную пробку, сообщили пользователи соцсети.

На участке неподалеку от Большого Обуховского моста произошло массовое ДТП. Судя по кадрам, которые предоставил "Мегаполис", один из автомобилей резко начинает перестраиваться влево, врезается в попутную машину, а затем, отскочив от нее, сталкивается с другим встречным авто.

Торможением повело переднюю ось, из-за чего ушёл в скольжение на "Ларгус", а потом и "Хенде Гетз" предположил комментатор (орфография и пунктуация сохранены, – прим.ред.)

Судя по данным "Яндекс.Карты" на момент публикации, на участке затруднено движение.

Ранее мы писали, что лжемастер по литью и ковке металла предстанет перед судом.

Видео: Мегаполис