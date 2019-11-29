В ДТП на пересечении Сизова и Богатырского пострадали двое

Их увезли с травмами на скорой.

Сегодня, 29 ноября, на пересечении Сизова и Богатырского проспектов произошло массовое ДТП. Видео и фото с места происшествия выложили очевидцы в соцсетях.

По их словам, "Шкода Кодиак" ударила в бок минивэн "Хонда", сильный удар пришелся еще и на "Ладу Ларгус". Очевидцы пишут, что одного человека реанимировали на месте подоспевшие медики – он получил травму шеи и головы. Еще одного пострадавшего увезли на скорой.

Как именно произошло столкновение и кто стал виновником аварии, пока неясно. По факту ДТП ведется проверка.

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