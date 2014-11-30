Три человека погибли в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе

В Курортном районе Петербурга произошла лобовая авария, в которой погибли три человека. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Вечером в поселке Репино на 5 км Зеленогорского шоссе столкнулись иномарки Toyota Corolla и Lada Granta. Выяснилось, что 43-летний водитель Toyota (предположительно в состоянии алкогольного опьянения) выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Lada, за рулем которого сидел 64-летний мужчина. После чего водителя Toyota унесло в кювет.
В результате столкновения погиб пассажир Toyota, водителя же госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также не выжили в ДТП водитель и пассажир Lada. Еще одного 32-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Видео: Telegram / Мегаполис
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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