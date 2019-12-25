Hyundai Solaris сбил двух пенсионерок у деревни в Ломоносовском районе

Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

Вечером 17 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти две пенсионерки угодили под колеса иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Авария произошла у деревни Шепелево. По предварительной информации, 69-летний водитель Hyundai Solaris не заметил пенсионерок на пешеходном переходе. В итоге 64-летняя женщина погибла, а 67-летняя с тяжёлыми травмами попала в больницу.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в лобовом ДТП в Ломоносовском районе погиб пассажир Mercedes.

Фото: Piter.tv