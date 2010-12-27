С ДТП на Выборгском шоссе двоих водителей увезли в больницу

Иномарка не пропустила отечественную машину, из-за чего и произошло столкновение.

Утром 13 декабря, когда у петербуржцев начинаются рабочие часы, два горожанина до своих работ не доехали. На пересечении Выборгского шоссе и улицы Хошимина столкнулись иномарка и отечественная машина.

По информации ОГИБДД по Выборгскому району, "Хендай", поворачивая налево, не пропустил движущуюся "Ладу", из-за чего автомобили остановились, врезавшись друг в друга. В результате ДТП оба водителя, 30-летняя женщина и 45-летний мужчина, были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии ведется проверка.

Ранее на Ленской улице сбили женщину с коляской.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / ВКонтакте