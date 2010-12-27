На Ленской улице сбили женщину с коляской

Авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Утром в пятницу, 13 декабря, очевидцы сообщили об аварии на перекрестке у дома №4 по Ленской улице. Пользователи разместили фотографии происшествия в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Горожане отметили, что была сбита женщина с коляской, ребенка увезли на скорой.

Как уточнили Piter.TV в дорожной полиции, авария произошла в 11:10 утра. На 62-летнюю пожилую петербурженку с ребенком наехал автомобиль "ВАЗ", за рулем которого находился 22-летний молодой человек. Пострадавшая женщина находится в удовлетворительном состоянии, а полуторагодовалого ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все детали случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге автомобиль полиции столкнулся с хэтчбэком.

Фото: vk.com/spb_today