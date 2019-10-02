В ДТП на Софийской улице прилегла на бок легковушка

На место уже прибыли службы и спасательный вертолет.

На Софийской улице перед КАД, по направлению в город в ДТП перевернулась на бок машина. Вторая легковушка стояла неподалеку с помятым передом. Как именно произошло столкновение, не совсем ясно. Пользователи шутят, что перевернул иномарку сильный ветер, или автомобиль зацепился за что-то колесами.

По словам очевидцев, на место аварии прибыли службы, а также прилетал спасательный вертолет, но нуждающихся в медпомощи не оказалось.

"Мы прилетели, осмотрели троих водителей, в медпомощи никто не нуждался, улетели. Время на земле меньше 2 минут", – Михаил Воронцов, представитель национальной службы санитарной авиации.

На этом участке уже собралась пробка: дорога на мобильных картах окрасилась в красный.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее на Таллинском шоссе пьяный водитель "Оки" въехал в такси.

Видео: Piter.tv

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