Очевидцы: на Таллинском шоссе пьяный водитель "Оки" въехал в такси

Он попытался сбежать с места происшествия.

На Талинском шоссе произошло ДТП с участием такси и легкового автомобиля "Ока", за рулем которого был пьяный водитель (по словам очевидцев).

По кадрам, опубликованном в социальном сетях, видно, что водитель попытался сбежать с места происшествия. Однако, один из участников движения догнал и вернул правонарушителя. На виновнике ДТП и на его пассажирке видны следы крови.На данный момент ждут сотрудников ГИБДД.

Ранее появились подробности смертельного ДТП на Волхонском шоссе.

Фото и видео: Piter.TV; ВК/ ДТП и ЧП