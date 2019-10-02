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Очевидцы: на Таллинском шоссе пьяный водитель "Оки" въехал в такси

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Он попытался сбежать с места происшествия.

На Талинском шоссе произошло ДТП с участием такси и легкового автомобиля "Ока", за рулем которого был пьяный водитель (по словам очевидцев). 

По кадрам, опубликованном в социальном сетях, видно, что водитель попытался сбежать с места происшествия. Однако, один из участников движения догнал и вернул правонарушителя. На виновнике ДТП и на его пассажирке видны следы крови.На данный момент ждут сотрудников ГИБДД. 

Ранее появились подробности смертельного ДТП на Волхонском шоссе.

Фото и видео: Piter.TV; ВК/ ДТП и ЧП

 

Теги: ока, такси, таллинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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