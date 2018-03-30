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Видео: в ДТП на Приморском шоссе водитель сбил столб

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Информации о пострадавших не поступало.

В ДТП на Приморском шоссе водитель врезался в столб и снёс его. Сейчас на месте работают аварийные службы.

Вечером 30 марта на Приморском шоссе между населёнными пунктами "Лисий нос" и "Ольгино" водитель на внедорожнике не справился с управлением и врезался в столб. В результате чего опора электропередач чуть не упала на проезжую часть.

Автомобиль получил сильные повреждения, однако информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте работают аварийные службы.

Сегодня Piter.TV писал об аварии с участием "ГАЗели" и "Форда" в Гатчине на переезде по дороге в Торфяное, которое перегородило дорогу на целый час.

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , ленобласть , лисий нос , приморское шоссе , спб
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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