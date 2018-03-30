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Видео: глупое ДТП перегородило дорогу из Гатчины в Торфяное

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Канал Piter.TV публикует видео ДТП в Гатчине.

Сегодня днем, 30 марта, в Гатчине на переезде по дороге в Торфяное столкнулись "ГАЗель" и легковой "Форд". Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

Наш мобильный корреспондент снял и эмоционально прокомментировал эту нелепую аварию. В кадр попали обе машины, которые полностью перекрыли выезд на дорогу. По словам очевидцев, в месте столкновения на целый час образовалась серьезная пробка. Свидетели ДТП уточняют, что "ГАЗель" пыталась повернуть направо, но водитель ошибся при выборе траектории.

Ранее мы писали, что появилось видео задержания петербуржца, кинувшего чашку с кофе в Генконсульство США.

 

Видео: Piter.TV

Теги: видео дтп , дтп , новости гатчины , происшествия спб , торфяное
Категории: ДТП Картина дня

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