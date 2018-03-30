Появилось видео задержания петербуржца, кинувшего чашку с кофе в Генконсульство США

В Петербурге мужчина кинул чашку с горячим кофе в здание Генконсульства Америки.

В Петербурге из здания Генерального консульства Америки начали выезжать иностранные дипломаты. Очевидцы рассказывают, что машины с элитными номерами покидают заведение. Сейчас на месте усилена охрана, работают полицейские наряды.

Неизвестный житель Северной столицы кинул в стену Генконсульства чашку с кофе. Инцидент произошел около 11 часов утра. О ситуации рассказало издание "Полиэксперт". Каналу Piter.tv удалось получить эксклюзивное видео с моментом задержания преступника. Дебошира поймали на месте с поличным. Сотрудники правоохранительных органов увели хулигана от зевак внутрь помещения. На месте работали представители СМИ, которые пытались заснять на камеры лицо злоумышленника.

Ситуация быстро разрешилась. Сотрудники иностранного ведомства продолжили загружать в черные иномарки офисные предметы и мебель. Регулярно в автомобилях вывозят дипломатические документы в ящиках и пакеты с личными вещами.

Напомним, что о закрытии Генконсульства СШа в Петербурга расссказал глава Министерства Иностранных дел России. Такая мера была введена в качестве ответной реакции на высылку российских делегатов из консульства в Сиэтле.

Видео и фото: Piter.tv

