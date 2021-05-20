На Купчинской улице два автомобиля разбили передний бампер

Один из них хотел развернуться.

Утром 20 мая на перекрестке Купчинской и Пловдивской улиц столкнулись два легковых автомобиля. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Одна из машин не уступила другой на повороте, что привело к аварии. Машина, которая ехала прямо, двигалась на высокой скорости. В результате столкновения у обоих участников ДТП пострадал передний бампер. К счастью, еще одно транспортное средство не задело, хотя оно стояло близко к перекрестку. Авто, принадлежащее фармацевтической компании, пришлось увозить на эвакуаторе.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео: Piter.TV