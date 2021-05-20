  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
71
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Купчинской улице два автомобиля разбили передний бампер

0 0

Один из них хотел развернуться.

Утром 20 мая на перекрестке Купчинской и Пловдивской улиц столкнулись два легковых автомобиля. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Одна из машин не уступила другой на повороте, что привело к аварии. Машина, которая ехала прямо, двигалась на высокой скорости. В результате столкновения у обоих участников ДТП пострадал передний бампер. К счастью, еще одно транспортное средство не задело, хотя оно стояло близко к перекрестку. Авто, принадлежащее фармацевтической компании, пришлось увозить на эвакуаторе.

Информация о пострадавших уточняется. 

Видео: Piter.TV

Теги: видео дтп, дтп, перекресток
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии