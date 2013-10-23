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В Парголово горела двухкомнатная квартира
Сегодня, 14:16
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В Парголово горела двухкомнатная квартира

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 30 декабря, в Парголово горела квартира. Пожар произошел на Парнасной улице, 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 13:14. Тушить "двушку" отправились десять пожарных и две спецмашины.

Спустя 40 минут спасатели ликвидировали горение. Пламя повредило обстановку площадью 0,5 кв. метра. 

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Фидерной утром горело предприятие.

Фото: Piter.tv


 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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