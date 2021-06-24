Момент смертельного ДТП на Дворцовой набережной попал на видео

Машина не остановилась перед пешеходным переходом.

Иномарка сбила пешехода на Дворцовой набережной днем 24-го июня. Человек отлетел на несколько метров. Piter.TV публикует кадры с момента ДТП.

Человек переходил дорогу по "пешеходному переходу", когда на него наехало авто. Судя по кадрам, из-за вереницы машин на встречке водитель не заметил пешехода. После ДТП он сразу же оставил машину и вышел из нее. По предварительным данным, авария оказалась смертельной.

Сейчас, судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на набережной затруднено.

Отметим, что в центре Петербурга уже идет дождь. Грозы ожидаются сегодня и завтра.

Видео: Piter.TV