В тройном ДТП на Приморском шоссе пострадали два водителя

Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 5 марта в Курортном районе Петербурга произошла серьезная авария. Неудачный маневр одного из водителей привел к тяжелым травмам для двух других. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло в 8:45 на пересечении Приморского шоссе и Прибрежной улицы в Зеленогорске. 64-летний водитель на Suzuki SX4, поворачивая налево, не пропустил встречный автомобиль марки Opel. В результате Opel столкнулся с двигающейся по встречной Mazda.

В аварии пострадали два водителя – Opel и Mazda. 34-летнего мужчину и 65-летнюю женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.