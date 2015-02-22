В аварии на Наличной погиб таксист

Получили травмы и другие участники ДТП.

По предварительной версии, водитель внедорожника Range Rover столкнулся с такси Volkswagen. После чего второй автомобиль отлетел в стоящие рядом машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 марта.

Водитель немецкого автомобиля скончался на месте. Владелец внедорожника находится в больнице. Госпитализировали и одного из пассажиров стоящей рядом машины, в которую от удара отлетел Volkswagen.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в результате столкновения "Hyundai" вылетел в автобусную остановку в Колпинском районе.

Фото: Piter.tv