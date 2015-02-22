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В аварии на Наличной погиб таксист
Сегодня, 8:32
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kraratau27

В аварии на Наличной погиб таксист

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Получили травмы и другие участники ДТП.

По предварительной версии, водитель внедорожника Range Rover столкнулся с такси Volkswagen. После чего второй автомобиль отлетел в стоящие рядом машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 марта. 

Водитель немецкого автомобиля скончался на месте. Владелец внедорожника находится в больнице. Госпитализировали и одного из пассажиров стоящей рядом машины, в которую от удара отлетел Volkswagen.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в результате столкновения "Hyundai" вылетел в автобусную остановку в Колпинском районе.

Фото: Piter.tv

 

Теги: аварии, васильевский остров, дтп, наличная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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