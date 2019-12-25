  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на МКАД погибли три человека
Сегодня, 9:01
117
lesjasap

В ДТП на МКАД погибли три человека

0 0

Одной из жертв аварии стал ребенок.

В ДТП на МКАД погибли три человека. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". По информации от ГУ МВД России по региону, также есть пострадавший. Ранее в экстренных службах заявляли о двух раненых. Известно, что смертельная авария произошла на 52-ом километре трассы в 04:15 утра по московскому времени. На дороге столкнулись два автомобиля: уборочная спецтехника и легковая машина.

В результате столкновения двух транспортных средств на 53-м МКАД погибли три человека, еще один человек пострадал, он госпитализирован.

пресс-служба правоохранительных органов по Москве

В настоящее время представители закона уточнили, что в списке жертв есть один несовершеннолетний. Согласно предварительным сведениям, водитель легковушки не справился с управлением. Он въехал в уборочную технику.

Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом.

Фото: Piter.tv

Теги: марфино, мкад, смертельная авария
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии