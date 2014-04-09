В числе пострадавших есть несовершеннолетние.

Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал начальник пресс-службы главы региона Андрей Попков. Чиновник уточнил, что медики доставили в больницу после аварии четверых несовершеннолетних и шестерых взрослых пациентов. Они пострадали после столкновения рейсового автобуса с фурой. В списке раненых - два водителя.

В настоящее время шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу №6 имени Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Филатова. Андрей Попков, глава пресс-службы губернатора

Напомним, что в МВД заявили, что на 652-ом километре трассы М-5 "Урал" столкнулись фура Renault с полуприцепом с рейсовым автобусом. ДТП произошло в Бессоновском районе Пензенской области около 20:38 вечера 10 мая по московскому времени. Жертвой трагедии стала девушка 2005 года рождения. По факту произошедшего прокуратура ведет проверку.

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Фото: Piter.tv