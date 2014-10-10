На перекрестке Пестеля и Моховой водитель сбил человека. Говорят о погибшем

Видео попало на камеры наблюдения.

Вечером в понедельник, 10 мая, очевидцы рассказали об аварии на перекрестке улиц Пестеля и Моховой. Подробности рассказали очевидцы в соцсетях.

На пересечении Пестеля и Моховой сбили человека. Погиб – написали в телеграм-канале "Мегаполис", прикрепив фотографии с места происшествия.

Видео с камер наблюдения, на которые попал момент аварии, оказалось в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как пешеход, попавший под несшийся на большой скорости автомобиль, начал свое движение на пешеходном переходе на "мигающий" зеленый сигнал светофора.

Подробности случившегося устаналвиваются.

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП с наездом на пешехода на Петроградской стороне попал на видео.

Видео: Piter.tv