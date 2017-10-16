Момент ДТП с наездом на пешехода на Петроградской попал на видео

Выяснилось, что несовершеннолетняя перебегала дорогу на красный свет.

Момент ДТП с наездом на пешехода на Петроградской стороне попал на видео. Запись с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv. Как нам стало известно, накануне днем, 9 мая, на Большом проспекте Петроградской стороны легковая машина сбила 16-летнюю девушку.

Пострадавшую доставили в больницу с ссадинами и другими травмами различной степени тяжести. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Позже выяснилось, что несовершеннолетняя перебегала дорогу на красный свет.

Ранее мы сообщали о том, что в жесткое ДТП на проспекте Ушинского попал каршеринг. Очевидцы указывают, что одна из машин лежит на боку, а две другие сильно помяты.

Видео: Piter.tv