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В ДТП на "Коле" участвовало 4 машины
Сегодня, 18:49
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arteliseev

В ДТП на "Коле" участвовало 4 машины

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Пострадали люди.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 17 марта около 14:30 на 59 километре "Колы" в Кировском районе произошло ДТП с четырьмя транспортными средствами.

Водитель грузового "Мерседеса" двигался в направлении Мурманска и наехал на "Мазду БТ 50", после чего не справился с управлением: касательно столкнулся с "Рено Каптюр", а затем произвел лобовое столкновение с "КИА Сид". Водитель и пассажир "КИА" получили многочисленные травмы. Стало известно, что на 18:07 состояние водителя "КИА" переквалифицировано в тяжелое. 

Ранее мы сообщали, что "Мостотрест" ликвидировал дыру на тротуаре Славянского моста.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп на коле, дтп с фурой, дтп с четырьмя машинами
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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