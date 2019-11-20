В ДТП на "Коле" участвовало 4 машины

Пострадали люди.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 17 марта около 14:30 на 59 километре "Колы" в Кировском районе произошло ДТП с четырьмя транспортными средствами.

Водитель грузового "Мерседеса" двигался в направлении Мурманска и наехал на "Мазду БТ 50", после чего не справился с управлением: касательно столкнулся с "Рено Каптюр", а затем произвел лобовое столкновение с "КИА Сид". Водитель и пассажир "КИА" получили многочисленные травмы. Стало известно, что на 18:07 состояние водителя "КИА" переквалифицировано в тяжелое.

Ранее мы сообщали, что "Мостотрест" ликвидировал дыру на тротуаре Славянского моста.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".