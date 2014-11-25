В ДТП на КАД мужчина оказался заблокирован в "Хонде Аккорд"

Серьёзная авария произошла в субботу на Кольцевой автодороге в Петербурге. Неподалеку от связки с ЗСД и Передпортовой улицей автомобиль "Хонда Аккорд" наехал на препятствие. Об этом 26 июня Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Оказалось, что автомобиль получил внушительные повреждения, а самого водителя иномарки зажало – его пришлось деблокировать и отдать реанимационной бригаде.
Ранее стали известны подробности аварии на перекрестке Гражданского проспекта с улицей Верности – пострадал один ребенок.
Фото: Piter.tv
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