В ДТП на КАД мужчина оказался заблокирован в "Хонде Аккорд"

Автомобиль наехал на препятствие.

Серьёзная авария произошла в субботу на Кольцевой автодороге в Петербурге. Неподалеку от связки с ЗСД и Передпортовой улицей автомобиль "Хонда Аккорд" наехал на препятствие. Об этом 26 июня Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что автомобиль получил внушительные повреждения, а самого водителя иномарки зажало – его пришлось деблокировать и отдать реанимационной бригаде.

Ранее стали известны подробности аварии на перекрестке Гражданского проспекта с улицей Верности – пострадал один ребенок.

Фото: Piter.tv