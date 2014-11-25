В ДТП на перекрестке Гражданского и Верности ребенок получил травму

Очевидцы сообщили, что из-за аварии перекрыты две полосы дороги.

Стали известны подробности аварии на перекрестке Гражданского проспекта с улицей Верности. О происшествии сообщили пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем в субботу, 26 июня. Судя по всему, на перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых врезался в столб.

На перекрёстке Гражданского и Верности произошло два мощных хлопка. Белый пошёл на разворот, чёрный влетел в него, а далее в столб. В чёрной была семья, дети вроде целы, а девушка лежит на траве. Перекрыто две полосы – сообщили очевидцы.

Как сообщил источник Piter.tv в экстренных службах, в результате аварии ребенок, находящийся в одном из автомобилей, сильно ударился головой. Его осматривают врачи.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб